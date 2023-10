Ισραήλ: Πάνω από 120 οι όμηροι στα χέρια της Χαμάς

Η απελευθέρωση των ομήρων παραμένει προτεραιότητα για το Ισραήλ. Μεταξύ αυτών είναι παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ότι έχει επιβεβαιώσει πως πάνω από 120 όμηροι κρατούνται από τη Χαμάς όμηροι στη Γάζα.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023