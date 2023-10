ΕΕ: Στην Κίνα ο Μπορέλ, συνάντηση με τον Κινέζο ΥΠΕΞ

Επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποιεί ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, για να υπερασπιστεί την ευρωπαϊκή στρατηγική “περιορισμού των κινδύνων” απέναντι στον βασικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ και να δημιουργήσει τις βάσεις για τη διεξαγωγή μίας διμερούς συνόδου φέτος.

“Μόλις προσγειώθηκα στην Κίνα για να συμπροεδρεύσω του στρατηγικού διαλόγου ΕΕ- Κίνας με τον ομόλογό μου, τον υπουργό Ουάνγκ Γι”, ανέφερε ο Μπορέλ στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Η επίσκεψη Μπορέλ, που είχε αναβληθεί δύο φορές φέτος, αναμένεται να διαρκέσει ως το Σάββατο και να επιτρέψει να συζητηθούν θέματα όπως οι διμερείς σχέσεις, διεθνή ζητήματα και το εμπόριο.

Just landed in China to co-chair the EU-China Strategic Dialogue with my counterpart Minister Wang Yi.

An important visit to discuss EU-China relations, key regional and global challenges with government authorities, scholars and business representatives.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 12, 2023