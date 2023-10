Ισραήλ: Δεχθήκαμε επιθέσεις από το έδαφος της Συρίας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε πως οβίδες από τη Συρία έπληξαν μη κατοικημένη περιοχή στο προσαρτημένο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Το ισραηλινό πυροβολικό ανταπέδωσε τις βολές, στοχεύοντας την τοποθεσία από όπου ερρίφθησαν οι οβίδες, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.Δ

A number of launches from Syria aimed for Israel were identified a short while ago. Part of the launches crossed into Israeli territory and presumably fell in open areas.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023