Πούτιν: Απέτυχε η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η απότομη κλιμάκωση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της αποτυχίας της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.

Υπογράμμισε, δε, ότι η δημιουργία ενός «ανεξάρτητου, κυρίαρχου» παλαιστινιακού κράτους είναι «αναγκαία».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό του Ιράκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρωσία, ο κ. Πούτιν είπε ότι η Ουάσιγκτον προσπάθησε να μονοπωλήσει την αναζήτηση λύσης στην περιοχή.

#BREAKING Russian President Putin says creation of 'independent sovereign' Palestinian state is a 'necessity' pic.twitter.com/lZKi8zAhcz

— AFP News Agency (@AFP) October 10, 2023