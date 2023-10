Ισραήλ – Γάζα: Διαφωνίες στους κόλπους της Ε.Ε. για τη βοήθεια προς Παλαιστινίους

Διαφωνίες έχουν ξεσπάσει στους κόλπους της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη διακοπή της βοήθειας προς τους Παλαιστινίους.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι η κυβέρνησή του αντιτίθεται σε μια διακοπή της βοήθειας, ενώ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης πως η Γαλλία δεν υποστηρίζει τη διακοπή της αρωγής που χορηγείται απ’ ευθείας στον παλαιστινιακό λαό.

«Αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί, δεν μπορούμε να συγχέουμε τη Χαμάς, η οποία βρίσκεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ε.Ε., με τον παλαιστινιακό πληθυσμό ή με την Παλαιστινιακή Αρχή ή με τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο», δήλωσε ο κ. Αλμπάρες σε συνέντευξη του στον ισπανικό ραδιοσταθμό Cadena SER. Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα παλαιστινιακά εδάφη θα χρειαστούν πιθανόν περισσότερη βοήθεια στο εγγύς μέλλον μετά την επίθεση της Χαμάς, το Σάββατο, στο Ισραήλ και τον επακόλουθο βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Εξάλλου στο Παρίσι το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Γαλλία δεν υποστηρίζει τη διακοπή της βοήθειας που λαμβάνουν απ’ ευθείας οι Παλαιστίνιοι. «Δεν είμαστε υπέρ της αναστολής της βοήθειας που λαμβάνει απ’ ευθείας ο παλαιστινιακός λαός και χθες το κάναμε αυτό σαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε σε δήλωσή του το γαλλικό υπουργείο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών θα συνεδριάσουν για να συζητήσουν το θέμα σήμερα το απόγευμα.

The 27th EU-@GCC Ministerial Meeting kicks off in Muscat. We have a date w/ history: we need to join forces to defuse the situation in Israel/Palestine & work on long term solutions. And we’ve to strengthen our strategic partnership, for the prosperity & stability of both regions pic.twitter.com/16GC6jwbyu — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

Ε.Ε.: Επείγουσα αναθεώρηση της οικονομικής βοήθειας

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης και Γειτονίας, Όλιβερ Βάρχελι, δήλωσε ότι η Ε.Ε. προχωρά σε αναστολή πληρωμών και επανεξέταση κάθε προγράμματος βοηθείας προς τους Παλαιστινίους.

•All payments immediately suspended.

•All projects put under review.

•All new budget proposals, incl. for 2023 postponed until further notice.

•Comprehensive assessment of the whole portfolio. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023

Αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, σημειώνοντας πως καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε η Χαμάς κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο. Εκτός από τις υπάρχουσες διασφαλίσεις, στόχος αυτής της αναθεώρησης είναι να διασφαλίσει ότι καμία χρηματοδότηση της Ε.Ε. δεν επιτρέπει έμμεσα σε καμία τρομοκρατική οργάνωση να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ανεφερε η Κομισιόν.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει εξίσου εάν, υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών, τα προγράμματα στήριξης της προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό και την Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να προσαρμοστούν. Παράλληλα, τόνισε ότι θα διενεργήσει αυτήν την επανεξέταση το συντομότερο δυνατό και θα συντονίσει με τα κράτη μέλη και τους εταίρους κάθε αναγκαία συνέχεια δράσης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί πληρωμές, δεν θα υπάρξει αναστολή πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε, τέλος, ότι αυτή η αναθεώρηση δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε δήλωσή του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, ανέφερε ότι η αναστολή κάθε πληρωμής, θα τιμωρούσε ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό, βλάπτοντας παράλληλα και τα συμφέροντα της Ε.Ε. στην περιοχή και θα ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο τους τρομοκράτες.

The suspension of the payments – punishing all the Palestinian people – would have damaged the EU interests in the region and would have only further emboldened terrorists. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νωρίτερα διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με το τί περιλαμβάνει η επανεξέταση της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη. «Αυτή η επανεξέταση δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας (ECHO)», ανέφερε συγκεκριμένα η Επιτροπή.