Γ. Λέναρσιτς: Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στην Παλαιστίνη θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Γιάνες Λέναρσιτς, σημείωσε ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς του Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται».

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Λέναρσιτς ανέφερε: «Αν και καταδικάζω σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς, είναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύονται οι άμαχοι και να σεβόμαστε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς τους Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται».

While I most strongly condemn the terrorist atack by #Hamas, it is imperative to protect civilians and respect IHL.

EU humanitarian aid to #Palestinians in need will continue as long as needed.

