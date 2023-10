Μεσανατολικό: Νεκρός, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Νεκρός ανασύρθηκε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που ακολούθησαν την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Το πτώμα του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Israeli air strikes continue to hit Gaza following Hamas's surprise attack on Israel. Clashes between the group and Israeli forces have left at least 313 Palestinians and 300 Israelis dead.

The Israeli military has warned Gaza residents to evacuate from certain locations pic.twitter.com/9xdogzexwc

