Πάνω από 5.000 ρουκέτες έριξε η Χαμάς στο Ισραήλ: Τουλάχιστον 600 νεκροί Ισραηλινοί, πάνω 2000 τραυματίες και 100 αιχμάλωτοι

Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με τις ισλαμιστικές οργανώσεις Χαμάς και Χεζμπολάχ και ο φόρος του αίματος είναι βαρύς.

Η Χαμάς αιφνιδίασε τους πάντες επιτιθέμενη σε ισραηλινό έδαφος με πάνω από 5.000 ρουκέτες, αλλά και με ένοπλους μαχητές της να εισβάλλουν στο ισραηλινό έδαφος και να αρχίζουν μία άνευ προηγουμένου σφαγή. Το πρώτο χτύπημά τους ήρθε μάλιστα σε ένα φεστιβάλ μουσικής, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες νέοι. Οι μαρτυρίες των επιζώντων είναι σοκαριστικές.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post ο τραγικός απολογισμός έχει ανέβει σε 600 νεκρούς Ισραηλινούς, 2.040 τραυματίες και 100 απαχθέντες. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 400 Παλαιστίνιοι έχουν επίσης σκοτωθεί στην πλέον αιματηρή σύγκρουση των δύο πλευρών από το 1973.

🔴Israel at War: The death toll has risen to 600 Israelis.

Live updates: https://t.co/NNKcCjpveR pic.twitter.com/kCXLzESHeE

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 8, 2023