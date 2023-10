Τι συμβαίνει με τον ισχυρότερο στρατό της Μ. Ανατολής;

Στο Χ, πρώην Twitter, ο Ραγκίπ Σοϊλού, επικεφαλής του γραφείου του Middle East Eye, ένός ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενου ψηφιακού ειδησεογραφικού οργανισμού με ιστορίες από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δημοσιεύει ένα βίντεο με πολύ σκληρές εικόνες. Πάνοπλοι Παλαιστίνιοι με αλεξίσφαιρα μπαίνουν στη μεθοριακή διάβαση του Ερέζ, σκοτώνουν ανύποπτους Ισραηλινούς στρατιώτες σχεδόν στον ύπνο και εισέρχονται στην ισραηλινή πλευρά.

Στην ισραηλινή τηλεόραση φοβισμένοι κάτοικοι των χωριών στα σύνορα με τη Γάζα περιγράφουν τα γεγονότα κλαίγοντας. Κάποιος βλέπει με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια, μαχητές της Χαμάς να προελαύνουν ανεξέλεγκτα στους δρόμους και να πυροβολούν ό,τι βλέπουν γύρω τους. Άλλοι τρέχουν για να σωθούν.

The Qassam Brigades, Hamas’ military wing, released footage purportedly showing their take over of an Israel military site near the border fence.

The video showed the fighters exchanging fire with Israeli soldiers, who were later filmed dead. pic.twitter.com/L7l4pg4cMd

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 7, 2023