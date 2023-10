Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών (GFZ).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στις ακτές του νησιού Μιντανάο.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 130 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 6,4 Ρίχτερ.

