«Storm Fighters»: Οι αναλώσιμοι του πολέμου

Βρίσκονται μεταξύ των εκατοντάδων παραβατών που έχουν ενταχθεί σε ρωσικές μονάδες «ποινικών», γνωστές ως “Storm-Z”, και έχουν σταλεί στις πρώτες γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία. Λίγοι ζουν για να διηγηθούν την ιστορία τους.

Οι «Storm Fighters ( μαχητές της καταιγίδας), είναι απλώς κρέας”, δήλωσε στο Reuters, τακτικός στρατιώτης σε μονάδα που είχε αναπτυχθεί κοντά στην πόλη Μπαχμούτ, όπου εκτυλίχθηκαν οι πιο αιματοβαμμένες μάχες.

Οι διμοιρίες Storm-Z είναι χρήσιμες στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας επειδή μπορούν να αναπτυχθούν ως αναλώσιμο πεζικό, σύμφωνα με την Conflict Intelligence Team, μια ανεξάρτητη οργάνωση που παρακολουθεί τον πόλεμο. “Οι μαχητές Storm απλά στέλνονται στα πιο επικίνδυνα σημεία του μετώπου, στην άμυνα και στην επίθεση”, δήλωσε στο Reuters η ομάδα, η οποία ιδρύθηκε στη Ρωσία.

Η καθεμία, έχει περίπου 100-150 άνδρες και είναι ενσωματωμένες σε μονάδες του τακτικού στρατού, έχουν συνήθως σταλεί στα πιο εκτεθειμένα σημεία του μετώπου και συχνά υφίστανται βαριές απώλειες, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters με όσους έχουν γνώση του θέματος.

Ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τη δημιουργία μονάδων Storm-Z, οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξή τους εμφανίστηκαν τον Απρίλιο, όταν το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, επικαλέστηκε διαρροή ρωσικής στρατιωτικής έκθεσης σχετικά με τη δημιουργία τους.

Τα ρωσικά ελεγχόμενα από το κράτος μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν ομάδες Storm-Z, που συμμετείχαν σε σκληρές μάχες και ότι ορισμένα μέλη τους έλαβαν μετάλλια ανδρείας, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει τον τρόπο συγκρότησής τους ή τις απώλειες που υφίστανται.

