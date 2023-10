Τραμπ: «Απάτη» και «κυνήγι μαγισσών» η δίκη μου

Σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατηγορούμενος για απάτη παρουσιάστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, ο Τραμπ διόγκωσε το ύψος των περιουσιακών στοιχείων του κατά δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει καλύτερους όρους δανείου και ασφάλισης.

«Αυτή είναι η συνέχεια του μεγαλύτερου κυνηγιού μαγισσών όλων των εποχών», είπε ο Τραμπ προσερχόμενος στο δικαστήριο στο Μανχάταν.

«Έφτιαξα μια μεγάλη εταιρεία. Είναι τρομερό», συνέχισε και πρόσθεσε: «Έχουμε μερικά από τα σπουδαιότερα ακίνητα στον κόσμο. Και τώρα πρέπει να πάω ενώπιον μίας αδίστακτης δικαστού».

