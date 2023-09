Έλον Μασκ: Υπέρ του ακροδεξιού AfD για το μεταναστευτικό

«Ας ελπίσουμε ότι η AfD θα κερδίσει τις εκλογές για να σταματήσει αυτήν την ευρωπαϊκή αυτοκτονία». Την στήριξή του στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εξέφρασε σήμερα ο Ελον Μασκ , παρεμβαίνοντας στη γερμανική πολιτική σκηνή, καθώς προχώρησε στην αναπαραγωγή ανάρτησης ενός άλλου λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ, με την οποία ο συντάκτης της εξαπέλυε επίθεση στη διαχείριση της μετανάστευσης από το Βερολίνο.

Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Γερμανία, ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία και την Έσση στις 8 Οκτωβρίου αλλά και στην Ευρώπη αλλά και των ευρωεκλογών.

Η ανάρτηση την οποία αναπαρήγαγε ο Μασκ προερχόταν από έναν λογαριασμό με την επωνυμία «Radio Genoa». Επέκρινε το γερμανικό κράτος επειδή χρηματοδοτεί φιλανθρωπικές οργανώσεις που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο και περιλάμβανε βίντεο από αυτές τις αποστολές διάσωσης.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023