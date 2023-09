Πούτιν: Συνάντηση και οδηγίες στον «διάδοχο» του Πριγκόζιν με τα «γκρίζα μαλλιά»

Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο την Παρασκευή στο οποίο διακρίνεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να δίνει οδηγίες σε έναν πρώην διοικητή της μισθοφορικής ομάδας Wagner που θεωρείται ο «διάδοχος» του Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Αντρέι Τρόσεφ και τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Γιουνούς-μπεκ Γιεβκούροφ το βράδυ της Πέμπτης, ανέφερε το Κρεμλίνο στην ιστοσελίδα του την Παρασκευή, δημοσιεύοντας ένα σύντομο βίντεο και φωτογραφίες από τη συνάντησή τους.

Ο Τρόσεφ, τον οποίο αποκαλούν τα «γκρίζα μαλλιά», απολύθηκε από την Wagner τον Ιούλιο, λίγο αφότου ο Πριγκόζιν ηγήθηκε της αποτυχημένης εξέγερσης στις 24 Ιουνίου, ζητώντας την απομάκρυνση κορυφαίων Ρώσων αξιωματούχων της Άμυνας.

#Putin met with Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Yunus-Bek Yevkurov and one of the leaders of the #Wagner PMC Andrei Troshev.

Putin king instructed Troshev to form “volunteer units.”

Andrey Troshev is a former commander of the Wagner PMC with the call sign… pic.twitter.com/bYaAqENk30

