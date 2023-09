Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων- Πολλοί τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε ένα πρατήριο καυσίμων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το αρμένικο τμήμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik.

Η πρωτεύουσα του Καραμπάχ είναι γνωστή ως Στέπανακερτ για την Αρμενία και ως Χανκεντί για το Αζερμπαϊτζάν.

A gasoline tank exploded in the Aykazov suburb of Stepanakert. At the time of the explosion, there were reportedly many drivers near the tanks, trying to get fuel to leave Nagorno Karabakh. There're reports of many casualties from the scene. #Artsakh #Karabakh #NagornoKarabakh… pic.twitter.com/qKavYub22W

— Robert Ananyan (@robananyan) September 25, 2023