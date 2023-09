Κόσοβο: Η αστυνομία περικυκλώνει το μοναστήρι που έχουν ταμπουρωθεί 30 ένοπλοι

Ένας αστυνομικός του Κοσσυφοπεδίου και τρεις ένοπλοι σκοτώθηκαν όταν περίπου 30 επιτιθέμενοι εισέβαλαν σε ένα χωριό πριν ταμπουρωθούν ένα μοναστήρι.

Η κατάσταση παραμένει χαοτική με την Πρίστινα να καταγγέλλει το «οργανωμένο έγκλημα που στηρίζεται από αξιωματούχους στο Βελιγράδι», και τη Σερβία με τη σειρά της να κάνει λόγο για «ψέματα» του Κοσόβου.

Οι περίπου 30 ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε ένα μοναστήρι στο Μπάνισκο και είναι περικυκλωμένοι από την αστυνομία, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι καλώντας τους να «παραδοθούν». Νωρίς το απόγευμα η αστυνομία ανέφερε ότι «με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες ένας από τους δράστες σκοτώθηκε», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στη συνέντευξή του ο Κούρτι είπε ότι οι ένοπλοι «δεν είναι πολίτες (…) αλλά επαγγελματίες, αστυνομικοί ή στρατιωτικοί που βρίσκονται μέσα και γύρω από το μοναστήρι».

Ο νόμος ορίζει ότι οι αρχές του Κοσόβου δεν μπορούν να επέμβουν στις ορθόδοξες εκκλησίες και τα μοναστήρια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας. Εξαιρούνται οι έκτακτες συνθήκες, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά ή ένας σεισμός.

The EU condemns in the strongest possible terms the hideous attack against Kosovo Police officers in Banjska/Banjskë in the north of Kosovo.

The responsible perpetrators must face justice. https://t.co/AU79eVg5Ix

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 24, 2023