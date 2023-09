Φινλανδία: Νορβηγικά F-35Α προσγειώθηκαν σε αυτοκινητόδρομο για ανεφοδιασμό (βίντεο)

Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-35A της Lockheed Martin προσγειώθηκαν για πρώτη φορά σε αυτοκινητόδρομο -όπως διακρίνεται σε οπτικό υλικό του νορβηγικού στρατού-, κάτι που τους επιτρέπει να μειώνουν, σε περίοδο πολέμου, τον χρόνο που είναι ευάλωτα παραμένοντας στο έδαφος.

Τα δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Νορβηγίας προσγειώθηκαν στο Τέρβο της κεντρικής Φινλανδίας χθες, Πέμπτη, το μεσημέρι, στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός τους χωρίς να σβήσουν οι κινητήρες, ανακοίνωσε ο νορβηγικός στρατός, ενώ στη συνέχεια τα αεροσκάφη απογειώθηκαν εκ νέου.

Norwegian F-35 lands at a highway in the #Finland 🇳🇴🇫🇮 as part of ongoing military exercise. pic.twitter.com/SeS10D0WvT

