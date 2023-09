Κριμαία: Πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Χερσονήσου της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Ένας πύραυλος έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού στόλου, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο.

«Το αρχηγείο του στόλου χτυπήθηκε από εχθρική επίθεση με πυραύλους», δήλωσε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπάρξει και δεύτερο πλήγμα.

«Μια νέα επίθεση είναι πιθανή. Μην έρχεστε στο κέντρο της πόλης, μείνετε στο εσωτερικό των κτιρίων. Για όσους βρίσκονται κοντά στο αρχηγείο του στόλου, σε περίπτωση που ακούσετε σειρήνες, πηγαίνετε στα καταφύγια», έγραψε στο Telegram.

#BREAKING Russia says naval headquarters on Crimea hit in missile attack pic.twitter.com/wn80Q9QmSr

— AFP News Agency (@AFP) September 22, 2023