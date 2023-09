Guardian: «Αντισυστημική» ψήφος για 1 στους 3 Ευρωπαίους

Σχεδόν το ένα τρίτο των Ευρωπαίων, ψηφίζουν λαϊκιστικά, ακροδεξιά ή ακροαριστερά κόμματα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει ο Guardian.

Βάσει της ανάλυσης περισσότερων από 100 πολιτικών επιστημόνων σε 31 χώρες, στις εθνικές εκλογές πέρυσι ποσοστό ρεκόρ 32% των Ευρωπαίων ψηφοφόρων ψήφισε για «αντισυστημικά» κόμματα. Το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 20% στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και στο 12% στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Matthijs Rooduijn, πολιτικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, διαπίστωσε επίσης ότι περίπου οι μισοί «αντισυστημικοί» ψηφοφόροι υποστηρίζουν ακροδεξιά κόμματα. Πρόκειται για το ποσοστό που καταγράφει την ταχύτερη αύξηση. Η έρευνα εντοπίζει 234 «αντισυστημικά» κόμματα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 165 που θεωρούνται λαϊκιστικά.

«Υπάρχουν διακυμάνσεις, αλλά η υποκείμενη τάση δείχνει ότι οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται», σχολίασε ο M. Rooduijn και πρόσθεσε: «Τα κυρίαρχα κόμματα χάνουν ψήφους. Tα αντικαθεστωτικά κόμματα κερδίζουν. Έχει σημασία, γιατί πολλές μελέτες δείχνουν τώρα ότι όταν οι λαϊκιστές εξασφαλίζουν την εξουσία ή την επιρροή στην εξουσία, η ποιότητα της φιλελεύθερης δημοκρατίας μειώνεται».

