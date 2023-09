ΗΠΑ: Ο στρατός ζητεί τη βοήθεια του κοινού για να βρει ένα χαμένο F-35

Έκκληση στο κοινό για βοήθεια απηύθυναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, προκειμένου να βρεθεί ένα μαχητικό αεροσκάφος του οποίου τα ίχνη χάθηκαν στη Νότια Καρολίνα, όταν ο πιλότος χρησιμοποίησε το σύστημα εκτόξευσης του καθίσματός του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο πιλότος διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Με βάση τη θέση και την τροχιά του αεροσκάφους, η έρευνα για μαχητικό αεροσκάφος F-35B Lightning II επικεντρώνεται σε δύο λίμνες, κοντά στο Βόρειο Τσάρλεστον.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023