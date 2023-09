Ιταλία: Ζημιές σε δημαρχείο και οίκο ευγηρίας από τον σεισμό

Υλικές ζημιές στο χωριό Τρεντότσιο, στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, βόρεια της Τοσκάνης, προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ –σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του EMSC- που σημειώθηκε στη βόρεια Ιταλία τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Δευτέρα.

Στο χωριό Τρεντότσιο, ζημιές υπέστησαν το δημαρχείο και οίκος ευγηρίας, ο οποίος εκκενώθηκε.

#Earthquake 25 km SW of #Imola (#Italy) 5 min ago (local time 05:10:16). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/bvL9EDQjKG

🌐https://t.co/33Wi5h4rS4 pic.twitter.com/uO8yuPziTe

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2023