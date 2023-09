Ρωσία: Απέλαση 2 Αμερικανών διπλωματών για υπόθεση κατασκοπείας

Την απέλαση δύο Αμερικανών διπλωματών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπήρξαν «σύνδεσμοι» ενός Ρώσου που συνελήφθη στις αρχές του έτους και κρίθηκε ύποπτος για κατασκοπεία, ανακοίνωσε η Μόσχα.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, μετέφερε πληροφορίες στην Ουάσιγκτον αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε για εξηγήσεις την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Μόσχα για την υπόθεση.

#BREAKING Russia says expelling two US embassy staff for 'liaising' with alleged spy pic.twitter.com/3L22Yd0wOO

— AFP News Agency (@AFP) September 14, 2023