Άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό στη δυτική Γερμανία

Νεκρός βρέθηκε ένας άνθρωπος όταν χτυπήθηκε από κεραυνό, κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας που έπληξε χθες το βράδυ τη δυτική Γερμανία. Σε πολλά σημεία οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ αναφέρθηκαν και τροχαία ατυχήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της περιορισμένης ορατότητας.

Ο άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ οδηγούσε σκούτερ, στην περιοχή του Κόμπλεντς, στη Ρηνανία – Παλατινάτο. Συνολικά, η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 200 κλήσεις, κυρίως για δέντρα πεσμένα στον δρόμο και πλημμυρισμένα υπόγεια. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε προσωρινά σε κάποια σημεία και η κυκλοφορία των τρένων σταμάτησε για λίγες ώρες προκειμένου να καθαριστούν οι ράγες από λάσπες και κορμούς δέντρων.

Στους αυτοκινητοδρόμους Α3 και Α48 σημειώθηκαν πέντε τροχαία ατυχήματα, στα οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Στην περιοχή Βορμς έκλεισαν ένα σχολείο και δύο παιδικοί σταθμοί, λόγω ζημιών από έντονη χαλαζόπτωση, με χαλάζι μεγέθους μπάλας του γκολφ, όπως μετέδωσε το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD.

Heavy floods with large hail in the Worms, Germany (12.09.2023)

