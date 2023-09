Νότια Αφρική: 18 νεκροί από πυρά σε απόπειρα ληστείας χρηματαποστολής

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, όταν ομάδα ατόμων αποπειράθηκε να ληστέψει φορτηγάκι χρηματαποστολής στην επαρχία Λιμπόμπο της Νότιας Αφρικής.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, νεκρά έπεσαν 18 μέλη συμμορίας που εκτιμάται ότι συνδέονταν με σειρά από ληστείες.

#BREAKING 18 dead in shootout in foiled robbery of South Africa cash truck: police pic.twitter.com/MRFj6La0It

— AFP News Agency (@AFP) September 1, 2023