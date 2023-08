Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ επικρίνουν τον στρατό

Ένας αυξανόμενος αριθμός Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ επικρίνουν ανοικτά τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «για την αδυναμία τους να υπερασπιστούν το ρωσικό έδαφος και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις», καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυξάνονται σχεδόν καθημερινά.

Στρατιωτικός μπλόγκερ επικρίνει τη ρωσική τηλεόραση επειδή δεν κάλυψε τις τελευταίες επιθέσεις κοντά στην περιοχή του Πεσκό, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, γεγονός που -όπως λέει – αποτελεί ένδειξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών του ρωσικού υπουργείου Άμυνας να περιορίσει την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε έκθεση του Institute for the Study of War (ISW) αναφέρεται ότι αρκετοί Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ ανησυχούν, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή μέρη στη δυτική Ρωσία.

Ένας άλλος στρατιωτικός μπλόγκερ, που είναι κοντά στο Κρεμλίνο, επέκρινε τον στρατό επίσης για τα λειψά μέτρα αεράμυνας, επικαλούμενος τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Πεσκόφ, σύμφωνα με το ISW.

Με τη σειρά του άλλος δημοφιλής στρατιωτικός μπλόγκερ εξέφρασε την ανησυχία του για τις αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρχουν ασφαλή μέρη στη δυτική Ρωσία».

Οι δυνάμεις αεράμυνας στο Βοσκρεσένσκι, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, «κατέστρεψαν ένα drone που πλησίαζε τη Μόσχα», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν στη διαδικτυακή υπηρεσία Telegram. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε αργότερα ότι το drone προήλθε από την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Αρκετές ρωσικές περιοχές έγιναν στόχος ενός νυχτερινού κύματος επιθέσεων την Τετάρτη. Ανάμεσά τους ήταν το αεροδρόμιο του Πεσκόφ, όπου ουκρανικό drone κατέστρεψε τουλάχιστον δύο στρατιωτικά αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 700 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τη ρωσική αεροπορική αρχή, οι πτήσεις επαναλήφθηκαν σήμερα το πρωί.