Πακιστάν: Παιδιά εγκλωβίστηκαν σε τελεφερίκ 274 μέτρα πάνω από φαράγγι – Έσπασε καλώδιο

Έξι μαθητές και οι δύο δάσκαλοί τους παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τελεφερίκ στο βόρειο Πακιστάν, σε ύψος 274 μέτρων πάνω από φαράγγι, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Τα παιδιά, που έχουν εγκλωβιστεί εκεί από τις 07.00 π.μ. περίπου (τοπική ώρα) χρησιμοποιούσαν το τελεφερίκ για να μεταβούν στο σχολείο τους στην ορεινή περιοχή του Μπαταγκράμ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ.

«Ένα καλώδιο του αναβατήρα έσπασε με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κόσμος 274 μέτρα πάνω από το έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ελικόπτερο του στρατού μετέβη στην περιοχή για να επιχειρήσει διάσωση αφού απέτυχαν οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της ζημιάς.

