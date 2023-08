Φρανκφούρτη: «Πλοία» τα αεροπλάνα, από τις πλημμύρες ( βίντεο)

«Πνίγηκε» το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης χθες, καθώς καταιγίδες με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρισαν χώρους ανάμεσα στους οποίους και διαδρόμους προσγείωσης -απογείωσης.

Το αεροδρόμιο αναγκάστηκε να ακυρώσει δεκάδες πτήσεις, ενώ σημαντικές ήταν και οι καθυστερήσεις, προκαλώντας αναστάτωση. Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις επιβατών που δεν μπόρεσαν να αποβιβαστούν από τα αεροσκάφη που κατάφεραν να προσγειωθούν, λόγω της πλημμύρας.

Περισσότερες από 20 πτήσεις κλήθηκαν να αλλάξουν πορεία καθώς ο καιρός επιδεινωνόταν.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦

pic.twitter.com/05ZAoFO2WN

— Flight Emergency (@FlightEmergency) August 16, 2023