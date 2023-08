Θάνατος στο Κ2: Διάσημη ορειβάτισσα περνά πάνω από τραυματισμένο αχθοφόρο, για να καταρρίψει το ρεκόρ (βίντεο)

Σάλος έχει προκληθεί με βίντεο, που δείχνει τη διάσημη Νορβηγίδα ορειβάτισσα Κριστίν Χαρίλα και την ομάδα της, να περνούν πάνω από τον τραυματία Πακιστανό αχθοφόρο τους ενώ τον έβλεπαν να πεθαίνει, κατά την ανάβαση στον Κ2 – από τις ψηλότερες κορυφές του πλανήτη – προκειμένου να καταρρίψουν παγκόσμιο ρεκόρ.

Το Κ2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό στη Γη μετά το Everest με υψόμετρο 8.611 μέτρα, η υψηλότερη κορυφή της οροσειράς του Καρακορούμ και η υψηλότερη κορυφή του Πακιστάν.

Επίσης είναι γνωστό ως “Άγριο Βουνό” εξαιτίας της εξαιρετικής δυσκολίας ανάβασής του και του μεγάλου ποσοστού θνησιμότητας, το δεύτερο ανάμεσα στις κορυφές άνω των οκτώ χιλιάδων μέτρων.

Οι Αρχές της επαρχίας Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν στο Πακιστάν διέταξαν να πραγματοποιθεί έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

K2 Summit Reel ❤️ ⛰️

(Taken on July 27th)

The final summit reel… It feels a bit emotional posting this 😅 thank you everyone for following this journey and this whole process 🥰

I will be posting the story from K2 very soon

