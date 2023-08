Χαρτούμ: Χιλιάδες πτώματα σε αποσύνθεση στους δρόμους , απειλή για έκρηξη επιδημιών

«Χιλιάδες πτώματα αποσυντίθενται στους δρόμους του Χαρτούμ ενώ τα νεκροτομεία είναι υπερπλήρη και αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος». Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Save the Children κάνοντας αναφορά στους νεκρούς που αφήνουν πίσω τους, οι μάχες ανάμεσα στον τακτικό σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές δυνάμεις εδώ και τέσσερις μήνες.

Ο κίνδυνος δε για ξέσπασμα επιδημίας είναι ορατός.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό την ηγεσία του στρατηγού Αμπντελφατάχ αλ-Μπουρχάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.900 ανθρώπων, σύμφωνα με την μκο Acled, ενώ έχουν αναγκάσει τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την χώρα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του ΟΗΕ.

The rebelled militia uses civilian cars to drive theough khartoum streets to loot and kill people while the western world still think that they are organized we are fighting a terrorist group,@MalikAgarEyre we should classify it as soon as possible

pic.twitter.com/S8zyGwO3c3

— الجبهة المدنية لمقاومة التمرد (@freedomdoctors) August 2, 2023