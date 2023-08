Αρκούδα… δραπέτευσε από αεροπλάνο (βίντεο)

Μια αρκούδα που μεταφερόταν με πτήση των ιρακινών αερογραμμών από τη Βαγδάτη στο Ντουμπάι την Παρασκευή προκάλεσε καθυστερήσεις αφού δραπέτευσε από ένα κιβώτιο στο χώρο αποσκευών.

Η Iraqi Airways ζήτησε συγγνώμη μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο στο διαδίκτυο με έναν άνδρα επιβάτη να λέει ότι η πτήση επιστροφής στη Βαγδάτη καθυστέρησε για «πάνω από μία ώρα λόγω μιας αρκούδας στο φορτίο».

Σε άλλο βίντεο, ένα αρκουδάκι φαίνεται να περιφέρεται έξω από το κλουβί του στο αεροπλάνο, ενώ άνθρωποι χαϊδεύουν και προσπαθούν να το παρηγορήσουν.

Iraq's Prime Minister orders investigation into how a bear escaped from a crate in the cargo hold of an Iraqi Airways 737 at Dubai International Airport. pic.twitter.com/yoS4OWjsD5

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 7, 2023