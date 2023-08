Βρετανία: Γεννήθηκαν δύο μωρά των υπό εξαφάνιση κόκκινων πάντα

Ο μεγαλύτερος ζωολογικός κήπος του Ηνωμένου Βασιλείου καλωσόρισε τα μικρά κόκκινα πάντα στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος αναπαραγωγής αφιερωμένου στη διάσωση του είδους.

Γεννήθηκαν στις 25 Ιουνίου στον ζωολογικό κήπο Whipsnade στο Whipsnade της Αγγλίας, που βρίσκεται 35 μίλια βορειοδυτικά του Λονδίνου, ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου την Τετάρτη. Ο ζωολογικός κήπος διατήρησης φιλοξενεί πάνω από 11.000 ζώα.

⭐ EXCITING NEWS ⭐

Two endangered red pandas have been born at Whipsnade Zoo! https://t.co/CDF5ifB8B1

Born as part of an important European breeding programme on Sunday 25 June, the tiny pair each weighed just 113g at birth – roughly the same weight as a banana. pic.twitter.com/xu2mtpZz1L

— Whipsnade Zoo (@ZSLWhipsnadeZoo) August 2, 2023