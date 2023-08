Κίνα: Πλημμύρες στο Πεκίνο- 11 νεκροί, 27 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 αγνοούνται στο Πεκίνο, όπως μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από το Σάββατο, και μετά το πέρασμα του τυφώνα Ντοκσούρι i που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη βόρεια Κίνα, η κινεζική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της πλήττονται από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τα ποτάμια έχουν φουσκώσει σε επικίνδυνα επίπεδα, αναγκάζοντας το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει μια δεξαμενή αποθήκευσης για πρώτη φορά από τότε που κατασκευάστηκε πριν από 25 χρόνια. Από το βράδυ της Δευτέρας, η πρωτεύουσα της Κίνας είχε επίσης σφραγίσει πάνω από 100 ορεινούς δρόμους και είχε απομακρύνει περισσότερους από 52.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Μέσα σε μόλις 40 ώρες, στην πρωτεύουσα της Κίνας καταγράφηκε βροχόπτωση ίση με αυτή που κατά μέσον όρο σημειώνεται ολόκληρο τον Ιούλιο.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες έκανε λόγο για δυο νεκρούς στην εν μέρει ορεινή περιοχή Μεντούγκου (δυτικά), η οποία είναι ανάμεσα σε αυτές που επλήγησαν περισσότερο.

