Σεισμός 5,5 ρίχτερ στα Άδανα της Τουρκίας

Σεισμός μεγέθους 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 08:40 το πρωί στα Άδανα της Τουρκίας.

Το επίκεντρο είναι στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία είχε σημειωθεί ο διπλός φονικός σεισμός τον περασμένο Φεβρουάριο. Το εστιακό βάθος ήταν 11,44 χιλιόμετρα.

Η αρχική μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC) έκανε λόγο για μέγεθος 5,7 ρίχτερ.

A magnitude 5.7 earthquake took place 16km NNW of Kozan, Turkey at 05:44 UTC (3 minutes ago). The depth was 12km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Kozan #Turkey pic.twitter.com/Q84hD7n1bS

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) July 25, 2023