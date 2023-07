Αίγυπτος: Κατέρρευσε πενταώροφο κτίριο- Τουλάχιστον 13 νεκροί

Ένα πενταώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα στο Κάιρο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Αλ Αχράμ, με αποτέλεσμα να «αφήσει πίσω του» τουλάχιστον 13 νεκρούς.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τα επτά μέλη μιας οικογένειας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

At least nine people have been killed in Egypt’s capital, Cairo after a five-story apartment building collapsed on Monday.

It’s the fifth building to collapse in the country this month and Egyptian authorities are being criticised for failing to enforce building regulations ⤵️ pic.twitter.com/wZtWTTpGyX

