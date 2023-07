Νότια Κορέα : Στους 22 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Στους 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 14 των αγνοούμενων, από τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν για τρίτη ημέρα στην Νότια Κορέα και προκάλεσαν κατολισθήσεις και την υπερχείλιση φράγματος.

Έως περίπου τις 11:00 τοπική ώρα (περίπου 05:00 ώρα Ελλάδος), 1.567 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφαλείας και ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί καθώς φράγμα στην επαρχία Τσουνγκτσεόνγκ υπερχείλισε.

At least 20 people were killed and thousands were evacuated in South Korea after days of rain triggered landslides and severe flooding https://t.co/Km5x7ZJoLO pic.twitter.com/Bfn5nOODOh

— Reuters (@Reuters) July 15, 2023