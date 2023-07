Σουδάν: Τουλάχιστον 87 σοροί βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Δυτικό Νταρφούρ

Οι σοροί τουλάχιστον 87 ανθρώπων, ανάμεσά τους μέλη της φυλής Μασαλίτ, εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στο Δυτικό Νταρφούρ του Σουδάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επισημαίνοντας πως, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών που διαθέτει, για το έγκλημα ευθύνονται οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, κάτοικοι της περιοχής υποχρεώθηκαν να πετάξουν τις σορούς σε ανοιχτό χώρο κοντά στην πόλη Ελ-Τζενέινα το διάστημα 20-21 Ιουνίου.

#BREAKING UN says at least 87 bodies of people allegedly killed by Sudan’s RSF buried in Darfur mass grave pic.twitter.com/uHswIksOv8

— AFP News Agency (@AFP) July 13, 2023