Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μετρά ως επιτυχία χτυπήματα σε ήδη κατεστραμμένους στόχους

Μία προσπάθεια να «φουσκώσει» τις επιτυχίες των ρωσικών στρατευμάτων που επιχειρούν στην Ουκρανία διακρίνουν οι αναλυτές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) από τον υπουργό Άμυνας της χώρας Σεργκέι Σοϊγκού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σοϊγκού και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλερί Γκεράσιμοφ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σφοδρής κριτικής του ηγέτη της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, που κατέληξε στην βραχύβια εξέγερσή τους με αίτημα την απομάκρυνσή τους. Μετά την ανταρσία της Wagner θεωρήθηκε πιθανή η απομάκρυνση των δύο ανδρών από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο, και οι δύο παραμένουν στη θέση τους.

Στις τελευταίες του δηλώσεις ο Σοϊγκού προσπάθησε να παρουσιάσει την ουκρανική αντεπίθεση, που είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο μήνα, ως αποτυχημένη επιχείρηση:

Το ISW εκτιμά ότι οι αναφορές του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών για τις απώλειες της Ουκρανίας είναι πιθανότατα αρκετά διογκωμένες. Μάλιστα στην έκθεση του αμερικανικού think tank σημειώνεται ότι ακόμη και Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ κατηγορούν το ρωσικό υπουργείο ότι μετρά ως ουκρανικές απώλειες χτυπήματα σε ήδη κατεστραμμένα ή με φθορές οχήματα.

NEW: Russian forces conducted a series of Shahed 131 and 136 drone strikes across #Ukraine on July 11, likely in a demonstrative response to the 2023 #NATOSummit in #Vilnius and to threaten the Black Sea grain deal.

Latest assessment w/ @criticalthreats: https://t.co/wCLsooS15b pic.twitter.com/666d207J6l

— ISW (@TheStudyofWar) July 12, 2023