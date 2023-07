Ερντογάν για Σουηδία: Πώς θα προσφέρει στο ΝΑΤΟ όταν δεν παίρνει αποστάσεις από τρομοκρατικές ομάδες;

Νέες βολές κατά της Σουηδίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξακολουθώντας να βάζει «μπλόκο» στο αίτημα της Στοκχόλμης για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε για ακόμη μία φορά τη Σουηδία ότι προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκράτες.

#URGENT Turkish President Erdogan criticizes Sweden’s embrace of terrorists, saying, ‘How could a state that does not distance itself from terrorist groups contribute to NATO?’

