Ινδονησία: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 3:57 μ.μ. ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, εντοπίζεται σε υποθαλάσσιο χώρο νότια της νήσου Ιάβας, όπου διαμένει το 85% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

#Earthquake 103 km S of #Yogyakarta (#Indonesia) 7 min ago (local time 19:57:43).

EMSC