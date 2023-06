Φιλιππίνες: Έκρηξη σε εστιατόριο εμπορικού κέντρου- Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εστιατόριο εμπορικού κέντρου στη νήσο Μιντόρο των Φιλιππίνων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι.

Τέσσερις εργαζόμενοι στο εστιατόριο υπέστησαν εγκαύματα τρίτου βαθμού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκαν πελάτες του καταστήματος.

BREAKING: At least 15 people injured in explosion at Korean restaurant in Xentro Mall in Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines, vice mayor says.pic.twitter.com/cUa3gIpUmu

