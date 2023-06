Πόλεμος : Τουλάχιστον τρεις οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από την ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κραματόρσκ

Ο Γεβγκέν δειπνούσε μαζί με φίλους στο «Ria Pizza» όταν χτυπήθηκε το εστιατόριο. Εμφανώς σοκαρισμένος και καλυμμένος από σκόνη, λέει σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων πως «υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι… Είναι παιδιά κάτω από τα συντρίμμια».

Η πόλη Κραματόρσκ, μετράει μέχρι στιγμής τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 42 τραυματίες, όταν ρωσικοί πύραυλοι που έπληξαν νωρίτερα σήμερα το κέντρο της της πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

Russia’s terrorist attack on a crowded area in Kramatorsk today will never be forgotten. Ukraine will see justice. pic.twitter.com/646V324sp4

— UNITED24.media (@United24media) June 27, 2023