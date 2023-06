ΗΠΑ: Γέφυρα στη Μοντάνα κατέρρευσε- Στο νερό βαγόνια τρένου

Μια γέφυρα στη Μοντάνα κατέρρευσε στον ποταμό Γιέλοουστοουν νωρίς το Σάββατο, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό πολλά σιδηροδρομικά βαγόνια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Montana Rail Link, η εταιρεία που διαχειρίζεται το τρένο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι “αρκετά βαγόνια με επικίνδυνα υλικά” έπεσαν στο ποτάμι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος του τρένου, πρόσθεσε.

‼️ Another major train disaster. A train plunged into the Yellowstone River after a bridge collapsed in Laurel, Montana.

The train was passing over the bridge, the bridge did not hold up and collapsed and 8 wagons fell into the water. pic.twitter.com/Po9AaCZHJG

— Djole (@onlydjole) June 25, 2023