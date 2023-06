Ε.Ε.: Συμφωνία για το 11ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Σε συμφωνία για το 11ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας κατέληξαν οι πρεσβευτές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπως ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία της Ε.Ε.

«Σήμερα, οι πρεσβευτές της Ε.Ε. συμφώνησαν για το 11ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στην πάταξη της παράκαμψης των κυρώσεων», ανέφερε η σουηδική προεδρία μέσω Twitter.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.

