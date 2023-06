Σκωτία: Αφέθηκε ελεύθερη η Στέρτζον – Κατέθετε επί επτά ώρες

Ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες, εν αναμονή της περαιτέρω έρευνας, αφέθηκε η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, η οποία το μεσημέρι τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία ως «ύποπτη» στο πλαίσιο της έρευνας για τα οικονομικά του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP).

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας κατέθετε επί επτά ώρες.

Σε δήλωσή της, η ίδια ανέφερε ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι μια 52χρονη γυναίκα συνελήφθη «ως ύποπτη σε ό,τι αφορά την εν εξελίξει έρευνα για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας. Η γυναίκα είναι υπό κράτηση και ανακρίνεται από αξιωματικούς της αστυνομίας».

Η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν κατονομάζει υπόπτους μέχρι να απαγγελθούν κατηγορίες. Το BBC και άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μετέδωσαν ότι η συλληφθείσα είναι η Νίκολα Στέρτζον, η οποία είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός της Σκωτίας τον Φεβρουάριο.

