Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN, Κρις Λιχτ, όπως ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία, Warner Bros. Discovery.

Η θητεία του στο «τιμόνι» του CNN διήρκεσε 13 μήνες.

Ο Λιχτ βρέθηκε αντιμέτωπος με αντιδράσεις σχετικά με αποφάσεις όπως μια πρόσφατη εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

#BREAKING CNN’s embattled chief Chris Licht has stepped down, Warner Brothers says pic.twitter.com/2RAhnG5Rcc

— AFP News Agency (@AFP) June 7, 2023