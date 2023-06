ΟΗΕ: Χιλιάδες κινδυνεύουν στη νότια Ουκρανία μετά την κατάρρευση του φράγματος

Η καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα, στον ποταμό Δνείπερο, ακριβώς πάνω στη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους εμπολέμους στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, θα μπορούσε να έχει τρομερές ανθρωπιστικές συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, προειδοποίησε ο ΟΗΕ.

Μιλώντας στην σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς ανέφερε ότι το μέγεθος της καταστροφής θα ξεκαθαρίσει μέσα τις επόμενες ημέρες, υπογραμμίζοντας ότι ότι χιλιάδες άνθρωποι στη νότια Ουκρανία αντιμετωπίζουν κίνδυνο απώλειας στέγης, τροφής, νερού και μέσων διαβίωσης και στις δύο πλευρές της πρώτης γραμμής.

«Η ζημιά που προκλήθηκε από την καταστροφή του φράγματος σημαίνει ότι η ζωή θα γίνει αφόρητα πιο δύσκολη για όσους ήδη υποφέρουν από τη σύγκρουση», είπε χαρακτηριστικά.

Στην διάρκεια της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν ξανά μετά την καταστροφή του φράγματος.

Ο Ουκρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Σερχίι Κισλίτσα κατηγόρησε τη Μόσχα πως πυροδότησε «βόμβα μαζικής περιβαλλοντικής καταστροφής», ότι προκάλεσε «τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή καταστροφή στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», μιλώντας για «οικολογική και τεχνολογική τρομοκρατία» και «ακόμη ένα παράδειγμα της γενοκτονίας της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανών».

Ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια μίλησε αντιθέτως για «εσκεμμένη δολιοφθορά από το Κίεβο», για «έγκλημα πολέμου και τρομοκρατική ενέργεια», για «αδιανόητο έγκλημα».

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από τις πλημμύρες και στις δύο πλευρές του ποταμού κινδυνεύουν περίπου 42.000 άνθρωποι. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Χερσώνας που ελέγχεται από το Κίεβο, Ολεκσάντρ Προκούντιν, 1.582 σπίτια έχουν πλημμυρίσει στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου και περίπου 1.457 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Russian terrorists have once again proved that they are a threat to everything living. The destruction of one of the largest water reservoirs in Ukraine is absolutely deliberate. At least 100 thousand people lived in these areas before the Russian invasion. At least tens of… pic.twitter.com/ISjIwKc2QN

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023