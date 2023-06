Το όπλο του νερού, στον πόλεμο της Ουκρανίας

Δεν ανατινάζεις ένα φράγμα έτσι απλά! Τα τσιμεντένια αυτά μεγαθήρια έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν δισεκατομμύρια κυβικά νερού. Δεν πρέπει να καταστραφούν ή να καταρρεύσουν υπό πολύ υψηλή πίεση, γιατί οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Τι συμβαίνει όμως όταν τεράστιες ποσότητες υδάτων διαρρεύσουν μετά από ύποπτη έκρηξη ή βομβαρδισμό, μπορεί κανείς να δει κανείς στο φράγμα Καχόβκα, στον ποταμό Δνείπερο, στην Ουκρανία.

Το φράγμα βρίσκεται σε κατεχόμενα εδάφη από τη Ρωσία, στην περιοχή της Χερσώνας. Το Κίεβο και η Δύση κατηγόρησαν ως υπεύθυνη τη Ρωσία για την έκρηξη. Η Μόσχα, από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία βομβάρδισε το φράγμα με ρουκέτες. Δεν είναι ακόμη σαφές από ανεξάρτητους παρατηρητές ,ποια από τις δύο εκδοχές είναι η σωστή. Η επίθεση στο φράγμα -ανεξαρτήτως ποιος ευθύνεται τελικά- δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι το νερό σε αυτόν τον πόλεμο.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Καχόβκα είναι ο νοτιότερος από πολλούς παρόμοιους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Δνείπερο. Ο σταθμός αυτός παίζει σημαντικό ρόλο στην άρδευση των γύρω περιοχών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας .Σύμφωνα με μια πρόσφατα δημοσιευμένη ανάλυση στο περιοδικό «Osteuropa» , η παροχή πόσιμου νερού περίπου 400.000 ανθρώπων εξαρτάται από αυτό το φράγμα. Σύμφωνα με μελέτη Γερμανών ερευνητών, το φράγμα διοχετεύει νερό στο μεγαλύτερο γεωργικό σύστημα άρδευσης σε όλη την Ευρώπη, από το οποίο ποτίζονται κάπου ένα εκατομμύριο στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

The #Nova #Kakhovka hydro-electric #dam on the Dnipro River in southern Ukraine has been blown. Here is a video of the actual moment. pic.twitter.com/5qgqVJu6J3

— The Watchman (@nspiass) June 6, 2023