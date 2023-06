Ινδία: Υπό κατασκευή γέφυρα κατέρρευσε για δεύτερη φορά

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο κατέρρευσε μία υπό κατασκευή γέφυρα στον ποταμό Γάγγη, στην πολιτεία Μπιχάρ, στην ανατολική Ινδία.

Η μήκους τριών χιλιομέτρων γέφυρα μετετράπη σε μια άμορφη μάζα, με τα συντρίμμια, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης, να καταλήγουν στα νερά του ποταμού.

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar’s Bhagalpur collapses. The moment when bridge collapsed was caught on video by locals. This is the second time the bridge has collapsed. Further details awaited.

(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/a44D2RVQQO

