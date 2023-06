«Φεγγάρι της Φράουλας»: Ορατή σε όλον τον κόσμο η Πανσέληνος του Ιουνίου (φωτογραφίες)

Η πρώτη πανσέληνος της θερινής περιόδου εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Ιουνίου πιο κοντά στη Γη, και είναι το λεγόμενο «Φεγγάρι της Φράουλας».

Στο Βόρειο Ημισφαίριο, αναφέρεται ως Hot Μoon (καυτό φεγγάρι), δηλαδή καλοκαιρινό, ενώ όσοι το προτιμούν, μιλούν για την «Πανσέληνο της φράουλας», όπως έλεγαν οι Ινδιάνοι, επειδή συμπίπτει με τη συγκομιδή του κόκκινου φρούτου.

Οι ειδικοί την περιγράφουν ως πορτοκαλί σφαίρα που σταδιακά κιτρινίζει και όταν ανέβει ψηλά είναι ως και 30% πιο φωτεινή αλλά ίσως και υπερβολικά θολή.

Όταν η πανσέληνος συμβαίνει κοντά στο περίγειο, τότε θεωρείται ότι υπάρχει υπερ-Σελήνη, σούπερ-Σελήνη ή υπερ-πανσέληνος, όροι που δεν είναι αστρονομικοί.

The full Strawberry Moon rising at Stonehenge this morning ✨ photo credit Stonehenge Dronescapes on FB #strawberry #strawberrymoon #fullmoon #moon #stonehenge pic.twitter.com/O9MVXGDSUB

— Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) June 4, 2023