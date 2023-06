ΕΕ προς Κόσοβο και Σερβία: «Αποκλιμάκωση αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες»

Την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας ζητούν επιτακτικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες, προειδοποιώντας και τις δύο πλευρές πως αν δεν τερματιστεί ο κύκλος της βίας θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Ειδικότερα, ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσαν, από τη μία, το Κόσοβο να διεξαγάγει νέες δημοτικές εκλογές στις βόρειες περιοχές του και, από την άλλη, τη Σερβία να διασφαλίσει ότι οι Σέρβοι του Κοσόβου θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Αυτό έκανε γνωστό αργά το βράδυ της Πέμπτης ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, και οι δύο πλευρές καλούνται επίσης να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που ονομάζεται Ένωση Σερβικών Δήμων που είχε αρχικά συμφωνηθεί πριν από μια δεκαετία, με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δώσει στους Σέρβους, που είναι ο κυρίαρχος πληθυσμός στο βόρειο Κόσοβο, περισσότερη αυτονομία ως προς την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και άλλες πτυχές της ζωής τους.

We have 3 clear requests:

– new local elections now

– ensuring the participation of Kosovo Serbs

– start the work to establish the Association of Serbian Majority Municipalities w/in EU-facilitated Dialogue

Failure to do so, will have serious consequences for our relations. pic.twitter.com/xT4n0oPymK

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 1, 2023